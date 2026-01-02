 Cem Yılmaz'ın eski sevgilisi Necla Karahalil'den komedyene ağır gönderme!

  • Video Galeri Foto Galeri
Cem Yılmaz'ın CMXXIV adlı gösterisindeki sözleri tepkiye neden oldu. Komedyenin, "Bir de 38 yaşında biriyle çıkınca 'Çıtır buldu' diyorlar. 38... Ö*mek üzere" ifadesi, birçok kadın kullanıcı tarafından eleştirildi.

Yılmaz'ın geçtiğimiz sene ayrıldığı 38 yaşındaki aşkı Necla Karahalil ile sosyal medyada isim vermeden ağır bir göndermede bulundu.

Karahalil, "Dişi kurbağaların "Erkeklerden kurtulmak için" ölü taklidi yağtığı belirlendi" haberini sayfasına taşıyarak, "Kurbağa kardeş, ölü taklidin bile adamı sahneye çıkarır" diyerek, Yılmaz'a göndermede bulundu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
