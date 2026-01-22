  • Video Galeri Foto Galeri
Cem Uzan aşkı sosyetenin tanınmış isimlerinden Yasemin Sadıkoğlu'nda buldu

Cem Uzan aşkı sosyetenin tanınmış isimlerinden Yasemin Sadıkoğlu'nda buldu. İşte detaylar...

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Fransız eşi Fanny Blancheland’den 2021’de boşanan Cem Uzan aradığı aşkı sosyetenin tanınmış isimlerinden Yasemin Sadıkoğlu'nda buldu.

Çift, Aralık ayında Galatasaray-Monaco maçında tanıştı. Galatasaray camiasında tanınan Yasemin Sadıkoğlu doğum gününü kutlamak üzere şu sıralar Cem Uzan’la birlikte Fransa’da kayak tatilinde.

