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Çayda buluştular

 Ünlü diyetisyen Mehtap Yakut, yeni detoks ürününün tanıtımını seçkin bir davetli topluluğu eşliğinde gerçekleştirdi. Nişantaşı’nda Fi Live adlı mekânda bir araya gelen konuklar Dyt. Mehtap Yakut Form Çayı’nın lansmanı sırasında keyifli bir gece geçirdiler.

Çayda buluştular

Moda tasarımcısı Recep Demiray’ın ev sahipliğinde düzenlenen gecede şarkıcı Yansı performansıyla konuklardan alkış aldı. Gökçe Kırgız, Wilma Elles, Nagihan Karadere, Adem Kılıç, Begüm Polat ve Ece Mumay gibi pek çok ismin katıldığı geceye Mehtap Yakut da eşi medikal estetik hekimi Yahya Yiğit ile birlikte katıldı. Gecede Diyetisyen Mehtap Yakut,  konuklarıyla yakından ilgilendi. 

Mehtap Yakut gecenin açılış konuşmasında şunları söyledi: "Yaz ve deniz sezonu kapıdayken hepimizin aklında fazla kilolardan kurtulmak, ödem atmak var. Dyt. Mehtap Yakut Form Çayımızı işte tam da bunun için sunduk. 10'dan fazla bitki içeren tamamen doğal içeriğe sahip form çayımız, kilo verme, yağ yakma ve ödem atmayı sağlıyor. Yeni ürünümüzün lansmanına katılan tüm kıymetli davetlilerimize teşekkür ediyorum."

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