 Çatlı film ekibinden Anıtkabir’e anlamlı ziyaret

Çatlı filminin oyuncu ve teknik ekibi, çekimlerin tamamlanmasının ardından Anıtkabir’i ziyaret ederek Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda saygı duruşunda bulundu.



Bu yılın merakla beklenen biyografi ve aksiyon yapımlarından biri olan Çatlı filminin oyuncu kadrosu ile yapım ve teknik ekibi, çekimlerin tamamlanmasının ardından Anıtkabir’i ziyaret etti.

Başrollerini Vedat İnceefe, Eren Vurdem, Ömer Kurt ve Şiva Behrouzfar’ın paylaştığı yapımın bu özel ziyaretine; Abdullah Çatlı’nın kızları Gökçen Çatlı ve Selcen Çatlı da eşlik etti.

Aslanlı Yol’dan yürüyerek Ata’nın huzuruna çıkan ekip, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşayan ekip, hatıra fotoğrafı çektirerek bu özel günü ölümsüzleştirdi.



Yapımcı Seyfi Şahin, filmin post-prodüksiyon sürecine girmeden önce gerçekleştirilen bu ziyaretin kendileri için çok anlamlı olduğunu ifade etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan başrol oyuncusu Vedat İnceefe, filmin sadece bir biyografi değil, Türkiye’nin bir dönemine ışık tutan toplumsal bir hafıza kaydı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi; "Çekim sürecimiz boyunca tarihin tozlu sayfalarında bir yolculuğa çıktık. Bu yolculuğu, Cumhuriyetimizin kurucusu Ata’mızın huzurunda noktalamak bizim için hem bir görev hem de büyük bir onurdur” dedi.

Safe Medya’nın yapımcılığını üstlendiği, Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutan ve uluslararası sahnede de merakla beklenen Çatlı, A90 dağıtım şirketi aracılığıyla 20 Mart 2026 tarihinde tüm Türkiye’de vizyona girecek.

FİLMİN KONUSU:

Abdullah Çatlı’nın 1980 darbesi sonrası yurt dışına çıkışını, ASALA ile mücadelesini ve Avrupa’daki yıllarını odağına alan filmin senaryosunda Onur Tan ve Nevzat Erkul imzası bulunuyor.

1980’lerin puslu Avrupa sokaklarından, diplomatik koridorların soğuk sessizliğine uzanan bir dönemi beyazperdeye taşıyan “ÇATLI”, izleyiciyi yalnızca bir ismin hikâyesine değil, Türkiye’nin yakın tarihindeki en tartışmalı ve karanlık dönemlerden birinin atmosferine davet ediyor.

Film, Türk diplomatlarına yönelik saldırılarla uluslararası gündeme gelen ASALA terör örgütü, değişen dengeler ve Avrupa merkezli siyasi gerilimler eşliğinde şekillenen karmaşık bir süreci odağına alıyor. Bu çalkantalı arka plan içerisinde anlatı, Abdullah Çatlı karakterinin Avrupa’da geçen yıllarını, kimlik, aidiyet ve kişiseller bedeller üzerinden ele alıyor. Anlatı, bu yılların bireysel ve ailesel yansımalarına odaklanırken bir ailenin zamana yayılan kırılganlığını mercek altına alıyor.

Aksiyonun dramla harmanlandığı, yönetmen koltuğunda Deniz Enyüksek’in oturduğu film, 1980’ler ve 1990’ların Avrupa ve Türkiye eksenindeki kaotik atmosferini sinema diliyle yansıtarak, tarihin gri alanlarında kalan bir döneme gözlemci bir bakış sunmayı hedefliyor.

