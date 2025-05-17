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Cansu Tosun'un AVM tarzı!

Ünlü oyuncu Cansu Tosun'un AVM tarzı! İşte detaylar...

Cansu Tosun'un AVM tarzı!

Cansu Tosun, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

 Cansu Tosun'un AVM tarzı!

Öğle saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan oyuncu, bir süre burada alışveriş yapıp yeni sezon ürünlerini inceledi. Alışveriş sonrası kendisi görüntüleyen muhabirlere iyi çalışmalar dileyen Cansu Tosun, şık alışveriş tarzının yanı sıra güzelliği ile de büyüledi.

 

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