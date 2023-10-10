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Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun ile Kenan Tosun cephesinde flaş gelişme!

Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun ile Kenan Tosun cephesinde flaş gelişme! İşte detaylar...

Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun ile Kenan Tosun cephesinde flaş gelişme!

Snob Magazin'in ortaya çıkardığı Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun ile Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ın görüntülerinin yankıları devam ediyor.

 Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun ile Kenan Tosun cephesinde flaş gelişme!

Serpil Tosun'un eşinden boşanacağı iddia edildi.

Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun ile Kenan Tosun cephesinde flaş gelişme!

Serpil Tosun, Instagram'dan oğlu ve kızı Cansu Tosun ile karesini paylaşıp, "Ailem" notunu düştü.

 Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun ile Kenan Tosun cephesinde flaş gelişme!

 

 

 

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