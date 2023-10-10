 Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun ile Kenan Tosun cephesinde flaş gelişme!

Snob Magazin'in ortaya çıkardığı Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun ile Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ın görüntülerinin yankıları devam ediyor.

Serpil Tosun'un eşinden boşanacağı iddia edildi.

Serpil Tosun, Instagram'dan oğlu ve kızı Cansu Tosun ile karesini paylaşıp, "Ailem" notunu düştü.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.