  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Cansu Taşkın MR için Nişantaşı'na gitti

Cansu Taşkın MR için Nişantaşı'na gitti. İşte detaylar...

Cansu Taşkın MR için Nişantaşı'na gitti

Cansu Taşkın, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Cansu Taşkın MR için Nişantaşı'na gitti
Ünlü isim, tarzıyla dikkat çekti.

 Cansu Taşkın MR için Nişantaşı'na gitti

Taşkın, "Yorgunum. MR çekildim. Uzun zamandır omzumda ağrı vardı, MR'a girdim" dedi.

 Cansu Taşkın MR için Nişantaşı'na gitti

Ünlü isim, mağazaları gezdikten sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı.

Cansu Taşkın MR için Nişantaşı'na gitti

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 3
    ALKIŞ
  • 1
    SEVDİM
  • 1
    ŞAŞIRDIM
  • 1
    BEĞENDİM
  • 1
    GÜLDÜM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    BEĞENMEDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Müjde Uzman ile Özay Bakır aşk mı yaşıyor? Kafa karıştıran paylaşım!
  Magazin

Müjde Uzman ile Özay Bakır aşk mı yaşıyor? Kafa karıştıran paylaşım!

Demet Akalın ve Hande Yener'den konser sonrası selfie
  Magazin

Demet Akalın ve Hande Yener'den konser sonrası selfie

Leyla ile Mecnun Değil dalya yaptı!
  Kültür - Sanat

Leyla ile Mecnun Değil dalya yaptı!

Melodi Elbirliler milyonluk aracıyla dikkat çekti
  Magazin

Melodi Elbirliler milyonluk aracıyla dikkat çekti

Esra Ezmeci ve Oytun Erbaş ile Her Şey Ortada  
  Hayatın İçinden

Esra Ezmeci ve Oytun Erbaş ile Her Şey Ortada  

Helin Kandemir: Aşka iyi ki düşmüşüm, iyi ki hissetmişim
  Magazin

Helin Kandemir: Aşka iyi ki düşmüşüm, iyi ki hissetmişim