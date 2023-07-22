Cansever ve Mahmut Görgen'den müzik dünyasına bomba etkisi

Cansever ve DJ Mahmut Görgen, "Deli Yüreğim" adlı şarkının özel olarak Z kuşağına ve gençlere yönelik hazırlandığını ve bu kitle tarafından büyük beğeni toplayacağını düşünüyor.

Cansever, kendi sözleriyle ifade ettiği enerjik ve çağdaş soundunun genç dinleyicilerin kalbini fethedeceğine inanırken, DJ Mahmut Görgen'in aranjedeki ustalığıyla şarkının daha da etkileyici bir hâl aldığını belirtiyor. Bu güçlü ikili, "Deli Yüreğim" ile Z kuşağının duygularına tercüman olmayı hedefliyor ve genç müzikseverlere hitap etmek için özenle çalıştıklarını vurguluyor.

Bu etkileyici single çalışması, Cansever Müzik etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Ayrıca şarkı, Cdinle YouTube kanalında özgün bir video klip ile yayınlandı. Klip yönetmenliğini ise Erkan Nas ve Fatih Doğukan Yılmaz üstlendi. "Deli Yüreğim" ile Cansever ve Mahmut Görgen, müzik dünyasına unutulmaz bir iz bırakmaya hazırlanıyor. Bu etkileyici eser, dinleyicilere benzersiz bir müzik deneyimi sunacak ve kalpleri fethedecek.

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