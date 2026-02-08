 Caner Topçu eksi 20 derecede Norveç'te buzlu suya girdi

Caner Topçu, Norveç'te buzlu suya girdi.

Eksi 20 derecede suya girdiği anları paylaşan oyuncu, "En kuzeyde, soğuğun ortasında yaşadığım en büyük deneyimdi" notunu düştü.

