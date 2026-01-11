Can Yaman Türk basınını İtalya'ya şikayet etti

Bir gece kulubüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Can Yaman, serbest bırakıldıktan sonra kariyerini sürdürdüğü İtalya'ya gitti.

İtalya'ya Türk basınını şikayet eden oyuncu, Roma'da çektirdiği fotoğrafı paylaştı.



Yaman, "Sevgili İtalyan basını, Türk basını bana hep kötü davrandı, ama bu yeni bir şey değil! Ama ben istemiyorum! Boğaz'dan gelen haberleri kopyalayıp yapıştırma hatasına düşmeyin lütfen. Polisin zorlu soruşturmalar yaptığı ve birçok ünlü kişiyi tutukladığı bir zamanda uyuşturucu ile dolaştığımı mı düşünüyorsunuz? Doğru olsaydı bu kadar kısa sürede serbest bırakılıp ertesi gün İtalya'ya dönemezdim. Seni seviyorum" dedi.

