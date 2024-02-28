  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Can Bonomo'dan eşi Öykü Karayel'e aşk itirafı!

Can Bonomo'dan eşi Öykü Karayel'e aşk itirafı! İşte detaylar...

Can Bonomo'dan eşi Öykü Karayel'e aşk itirafı!

Can Bonomo, NTV ekranlarında haftaiçi her gün yayınlanan Bambaşka Sohbetler'de Ceyda Düvenci'nin konuğu oldu. Can Bonomo'nun Bambaşka Sohbetler'inden öne çıkan açıklamalarını paylaşıyoruz: Oğlum inanılmaz bir şey. Hiç beklediğim bir şey olmadı. Bir evladım olursa onu çok severim, koruyup kollarım, ona örnek olmaya çalışırım diyordum; bu kadar aşık olacağımı, durmadan onun yanında olmak isteyeceğimi tahmin etmezdim.

Can Bonomo'dan eşi Öykü Karayel'e aşk itirafı!
Babamla 30 yaşıma geldiğimde ahbap olduk arkadaş olduk. Bizim jenerasyonumuzda var galiba böyle bir şey. Varlıklı bir ailede, 2 katlı evde büyüseydim babama "siz" bile derdim. Hiç görüşmedik, hep çalışıyordu. Şimdi şahane bir ilişkimiz var...
Eşim çok güzel.

 Can Bonomo'dan eşi Öykü Karayel'e aşk itirafı!


Can Bonomo, 2018 yılında Öykü Karayel ile evlenmişti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Gonca Vuslateri'nin Fırat Tanış yorumu gündem oldu! "Kadın meslektaşları huzur bulmuştur"
  Gündem

Gonca Vuslateri'nin Fırat Tanış yorumu gündem oldu! "Kadın meslektaşları huzur bulmuştur"

Geçen yıl hayatını kaybeden Nuri Sesigüzel'in özel eşyaları müzeye bağışlandı
  Gündem

Geçen yıl hayatını kaybeden Nuri Sesigüzel'in özel eşyaları müzeye bağışlandı

Hadise ile Mert Ayaydın bakın tanıştı?
  Magazin

Hadise ile Mert Ayaydın bakın tanıştı?

Hadise'nin yeni aşk iddiası!
  Magazin

Hadise'nin yeni aşk iddiası!

Piyanist İklim Tamkan eski sevgilisi Fırat Tanış için uzaklaştırma kararı aldırdı
  Gündem

Piyanist İklim Tamkan eski sevgilisi Fırat Tanış için uzaklaştırma kararı aldırdı

Ebru Gündeş ile Murat Özdemir evlendi. Şarkıcıdan ilk mesaj geldi!
  Magazin

Ebru Gündeş ile Murat Özdemir evlendi. Şarkıcıdan ilk mesaj geldi!