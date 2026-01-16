  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Çağrı Atakan'ın tarzı dikkat çekti

Çağrı Atakan'ın tarzı dikkat çekti. İşte detaylar...

Çağrı Atakan'ın tarzı dikkat çekti

Oyuncu Çağrı Atakan, Nişantaşı City's AVM'deki spor salonundan çıkarken görüntülendi.

 Çağrı Atakan'ın tarzı dikkat çekti


Giyim tarzı ve imajıyla dikkat çeken oyuncu, "Spordan çıktım, bir şeyler yemeye gidiyorum" dedi.

Çağrı Atakan'ın tarzı dikkat çektiÇağrı Atakan'ın tarzı dikkat çektiÇağrı Atakan'ın tarzı dikkat çekti

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Berkay milyonluk aracıyla dikkat çekti
  Magazin

Berkay milyonluk aracıyla dikkat çekti

Gizem Özdilli: Aranan kan bulundu! Podyumların yeni yıldızı Ari Ünal geliyor
  Magazin

Gizem Özdilli: Aranan kan bulundu! Podyumların yeni yıldızı Ari Ünal geliyor

Gafur Uzuner'den İnci Taneleri açıklaması
  Magazin

Gafur Uzuner'den İnci Taneleri açıklaması

Sinan Güleryüz ve Özge Özder’den Volkan Konak’a duygusal ithaf
  Magazin

Sinan Güleryüz ve Özge Özder’den Volkan Konak’a duygusal ithaf

Ceylan'dan yeni albüm! Şöhret açıklaması
  Magazin

Ceylan'dan yeni albüm! Şöhret açıklaması

Bestemsu Özdemir anne oldu
  Magazin

Bestemsu Özdemir anne oldu