 Çağlar Ertuğrul'dan Riyad'daki ödül törenine giden ünlü isimler hakkında açıklama!

Çağlar Ertuğrul, Nişantaşı City's AVM'de görüntülendi.

AVM turundan sonra Tarkan konserine gideceğini söyleyen oyuncu, "Elim boş gitmeyeyim bir kutu baklava yaptırayım dedim. Şifa olsun, sahneye çıkmadan önce yesin" diyerek, espri yaptı.

Ertuğrul, "Özellikle konserine gitmek istediğiniz biri var mı?" sorusuna, "Metallica var, çok önceden bilet aldım. Yaza doğru, yurt dışında... Keşke 90'lar sonunda gitseydim, burada İstanbul'da izlemiş toplulukta olsaydım" yanıtını verdi.

Kendisinden bahseden oyuncu, "Her gün spora gidiyorum. Göz açıp kapayınca yaz gelince pişman oluyorsun, o yüzden müsaitken spora gidiyorum. Yaklaşık bir senedir görüştüğüm iş var, onu bekliyorum" dedi.


Ertuğrul, "Riyad'da düzenlenen ödül törenine birçok isim katıldı. Bu tarz ödül törenlere katılıp katılmama çizginiz var mı?" sorusuna, "İnce ayrıntısına kadar düşünülmüş tören oldu. Gidenler Türkiye'yi güzel temsil etti. Devam etsin, sektör için başarılı hamleler. Suudi Arabistan'ın sanat ve spor konusuna yatırımları var. Bende destekliyorum" cevabını verdi.

