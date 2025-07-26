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Çağla ve Doğu’dan 40 yıllık şarkıya düet

Çağla ve Doğu’dan 40 yıllık şarkıya düet. İşte detaylar...

Çağla ve Doğu’dan 40 yıllık şarkıya düet

Her biri yaklaşık 500 milyon dinlenmeye ulaşan şarkıları Saz mı Caz mı ve Ara Beni’den sonra Çağla, ilk arabesk çalışması Seni Düşündüm’ü Eva Records etiketiyle çıkarıyor. Çağla’nın Doğu Swag ile birlikte seslendirdiği şarkının sözü Yılmaz Tatlıses, müziği ise Burhan Bayar imzasını taşıyor.

 Çağla ve Doğu’dan 40 yıllık şarkıya düet

Berk Arda Büken, 40 yıl önce Gökhan Güney’in söylediği ve o günden beri ilk kez projelendirilen ‘Seni Düşündüm’ün düzenlemesini yaptı. Şarkının Beyoğlu Londra Oteli’nde çekilen klibinde yönetmen koltuğuna Batıkan Hitay ve Emre Alev birlikte oturdu.

Çağla ve Doğu’dan 40 yıllık şarkıya düet
Çağla, "İlk arabesk projemde bu çok sevdiğim şarkıyı okudum, heyecanlıyım. Diğer şarkılarım gibi milyon kez dinlenip beğenileceğine eminim" dedi.

 

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