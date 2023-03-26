Çağatay Ulusoy ile Afra Saraçoğlu Sevgili mi?

2021 yılında dijital bir platformda yayınlanan Yeşilçam dizisinde rol alan Afra Saraçoğlu ile Çağatay Ulusoy'un yakınlaştığı öne sürüldü.

İddialara göre sosyal medya üzeründen konuşan sürpriz ikili, geçtiğimiz gün ise Beylerbeyi'nde görüldü. İkilinin, bir araya gelme nedeninin arkadaşlık mı aşk mı olduğunu ise zaman gösterecek. (Takvim)

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.