C Takımı 2, 14 Şubat’ta sinemalarda! Beyaz perdenin sevilen altılısı, C Takımı serinin ikinci filmiyle yeniden izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. 90’lı yıllarda lisede tanışan ve hayatta bir türlü dikiş tutturamayan arkadaşların maceralarını komik bir dille anlatan C Takımı 2 fragmanıyla şimdiden büyük ilgi topladı.