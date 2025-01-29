C Takımı 2, 14 Şubat’ta sinemalarda!

İstanbul’da mafyayla başlarını belaya sokarak kaçan ekip, serinin ikinci filminde bu kez kaçtıkları yerde olayları daha da karıştırmayı başarıyor. Komedi, aksiyon ve arkadaşlık bağlarının duygusal yönlerini harmanlayan film, 14 Şubat 2025’te Sevgililer Günü’nde vizyona giriyor.

KAHKAHAYA HAZIR OLUN!

Yapımcılığını Vahdet Erdoğan’ın üstlendiği, senaryosunu Vahdet Erdoğan'ın hikayesinden yola çıkarak Barış Başar’ın yazdığı ve yönetmenliğini Özgür Bakar’ın yaptığı serinin ikinci filmi, izleyicilere yine kahkaha dolu bir serüven vaat ediyor.

Başrollerini yine Murat Akkoyunlu, Toygan Avanoğlu ve Sera Tokdemir’in paylaştığı filme, Ömer Kurt, Hakan Bulut, Barış Başar, Emir Sefa Yıldırım, Billur Pınar Yılmaz, Hakan Bilgin, Haydar Şişman, Rukiye Bektaş ve Ceren Arı gibi isimler eşlik ediyor. Ayrıca Kastamonulu sosyal medya fenomeni Taner Ayyıldız ve sosyal medyanın sevilen ismi Onur Sermik de kadroya dahil oldu.

C TAKIMI 2’NİN HİKAYESİ:

İlk filmde tefecilerden kaçıp Elazığ’da saklanan ekip, manevi babalarının cenazesinin Kastamonu’ya defnedileceğini öğrenir. Son görevlerini yerine getirmek üzere yola çıkan kahramanlarımız, kendilerini absürt olayların ve türlü belaların içinde bulur. Her adımda yeni bir sürprizle karşılaşan ekip, izleyicilere bol kahkahalı bir macera sunmaya hazır.

SEVGİLİLER GÜNÜ’NDE FARKLI BİR EĞLENCE

Romantik bir günü kahkahalarla taçlandırmak isteyenler için C Takımı 2, eğlence dolu bir Sevgililer Günü alternatifi sunuyor. 14 Şubat’ta sinemalarda bu kahkaha tufanını kaçırmayın!

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