  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Buse Terim'in AVM tarzı!

Buse Terim'in AVM tarzı!

Buse Terim'in AVM tarzı!

Fatih Terim’in kızı Buse Terim geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de ilk durağı Beymen mağazası olan Buse Terim, bir süre burada alışveriş yapıp yeni sezon ürünlerini inceledi.

 Buse Terim'in AVM tarzı!

Hızlıca yaptığı alışveriş sonrası karşılaştığı muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren Buse Terim, güzelliği ve şık alışveriş tarzının yanı sıra neşeli ve sempatik halleriyle de dikkat çekti. Daha sonra muhabirlere iyi çalışmalar dileyen Buse Terim, aracını bıraktığı vale noktasından teslim alıp AVM’den ayrıldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Nebahat Çehre'nin AVM tarzı
  Magazin

Nebahat Çehre'nin AVM tarzı

Cemal Hünal Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri'ne aday gösterildi
  Magazin

Cemal Hünal Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri'ne aday gösterildi

Murat Evgin festivalde Alicia Silverstone ile buluştu
  Magazin

Murat Evgin festivalde Alicia Silverstone ile buluştu

Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz'e DNA davası
  Gündem

Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz'e DNA davası

Deniz Ailesi’nde sular durulmuyor! Ercan Deniz’den kardeşi Özcan Deniz’e şok suçlamalar! Flaş DNA açıklaması
  Magazin

Deniz Ailesi’nde sular durulmuyor! Ercan Deniz’den kardeşi Özcan Deniz’e şok suçlamalar! Flaş DNA açıklaması

İzzet Yıldızhan'ın Bodrum keyfi
  Magazin

İzzet Yıldızhan'ın Bodrum keyfi