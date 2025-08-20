 Buse Terim'in AVM tarzı!

Fatih Terim’in kızı Buse Terim geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de ilk durağı Beymen mağazası olan Buse Terim, bir süre burada alışveriş yapıp yeni sezon ürünlerini inceledi.

Hızlıca yaptığı alışveriş sonrası karşılaştığı muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren Buse Terim, güzelliği ve şık alışveriş tarzının yanı sıra neşeli ve sempatik halleriyle de dikkat çekti. Daha sonra muhabirlere iyi çalışmalar dileyen Buse Terim, aracını bıraktığı vale noktasından teslim alıp AVM’den ayrıldı.

