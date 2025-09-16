Burnundan 11 kez ameliyat olan Murat Dalkılıç, sağlık durumu hakkında konuştu!

Burnundan 11 kez operasyon geçiren Murat Dalkılıç, sevgilisi Özgü Kaya'nın başrolünde yer aldığı Cennetin Çocukları dizisi galasına katıldı.



Burun ameliyatlarıyla ilgili konuşan şarkıcı, "Çocukluğumdan beri var. Bu dönemde nüksetti.



Bende yanlış ameliyat sonucu birazcık ters sürece girdik ve zorlandık.



Halen devam e diyor. Önümüzdeki yıla kadar tedavi süreci devam edecek gibi görünüyor" dedi.

