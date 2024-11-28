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‘Burdayım Ben’i ilk kez sahneye taşıdı

Türk pop müziğinin zarif ve güçlü sesi Ceren Gündoğdu, yeni şarkısı “Ben Burdayım” ile dönüşünü Sinop Lakerda Festivali’nde kutladı. Sahnede sergilediği enerjik ve sofistike performansıyla dinleyicileri büyüleyen sanatçı, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

‘Burdayım Ben’i ilk kez sahneye taşıdı

Konserde hem hit parçalarından oluşan bir seçki sunan hem de yeni şarkısını ilk kez canlı seslendiren Gündoğdu, sahnede tam anlamıyla bir yıldız gibi parladı. Dinleyicilerin  “Burdayım Ben” şarkısına eşlik etmesi üzerine gülümseyen sanatçı, samimi bir şekilde şöyle dedi: “Şarkı daha yeni çıktı ama ezberlemişsiniz, hayranlık uyandırıyorsunuz.  Bu sevgiye hissetmek tarif edilemez bir duygu her zaman bu sevgiye layık olmaya çalışacağım. Hepinize çok teşekkür ederim”  

‘Burdayım Ben’i ilk kez sahneye taşıdı

Ceren Gündoğdu, Sinop sahnesinde sadece sesiyle değil, duruşuyla da adeta bir “cool star” olarak dikkat çekti. Zarif kostümü ve sahnedeki enerjisi, ona duyulan hayranlığı bir kat daha artırdı. Yakın zamanda dijital platformlarda yayınlanan Burdayım Ben, duygusal derinliği ve etkileyici melodisiyle şimdiden çok sayıda dinleyicinin favorisi oldu.

‘Burdayım Ben’i ilk kez sahneye taşıdı

Sahne sonrası yaptığı kısa bir açıklamada Gündoğdu, önümüzdeki günlerde hayranlarını heyecanlandıracak yeni projeler üzerinde çalıştığını belirtti. Şarkıcı, “Bu sadece başlangıç, sırada daha fazlası var,” diyerek merak uyandırdı. Ceren Gündoğdu, zarafeti ve sanatıyla müzik dünyasında parlayan bir yıldız olmaya devam ediyor. Burdayım Ben, sanatçının benzersiz enerjisinin sadece bir önizlemesi. Gündoğdu’nun yeni çalışmaları hayranları tarafından heyecanla bekleniyor. 

 

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