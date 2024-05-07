Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl ile boşanmasının ardından ilk kez konuştu! Çarpıcı açıklamalarda bulundu

NTV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Bambaşka Sohbetler'de Ceyda Düvenci'nin konuğu Burcu Kıratlı oldu. Genç oyuncu, 2 kez evlenip boşandığı Sinan Akçıl ile olan ilişkisi için ilk kez konuştu ve "İki sanatçının birlikte olması çok tehlikeli!" dedi. Kıratlı, Sinan Akçıl'la birlikte olduğu dönemde ilişkinin gücüyle kabul etmediği projeler olduğunu, bunun ilişkisine de kötü yansıdığını söyledi.



İLİŞKİMİZ SİNAN'A YARADI!

Burcu Kıratlı, Ceyda Düvenci'nin ikinci kez barışmalarını sorması üzerine: "Bizim barışmamız Sinan'ın anlattığı kadar kolay olmadı. Karşımdakini çok zorlarım. İlişkilerde çok zorumdur. Beni idare edebilmek çok zordur.

Birbirimizin yüzüne bakamayacağımız bir durum yoktu. Dayak, şiddet, aldatma, psikolojik şiddet, bu kadar büyük şeyler olmadığı için barışabildik" dedi.



O ÜRETTİ BEN ÜRETEMEDİM

Kıratlı: "2 sanatçının birlikte olması çok tehlikeli. Birbirlerini çok iyi beslemeleri çok nadirdir. Ben Sinan için çok büyük bir ilham kaynağıydım, bende delilik, aşk, eğlence, kavga, drama queen'lik var. Ama ben oyuncu olarak beslenememeye başladım ve ilişkime çok yansıttım bu durumu. Onu yemeye başladım. O üretebiliyor, ben üretemiyorum! Bu da benim için ilişki bitmesi için en büyük sebep.

Sinan'ın popçu olması, bizim magazin önünde olması, o popçu olduğu için ona yaradı.

Ama ben oyuncu olduğum için, benim işim bir karaktere inandırmak. Seyirci bunu ayırdebilecek zekada ama, yine de onun ayarını bulmak lazımdı. Ben o dengeleri kaçırdım" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.