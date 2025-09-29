  • Video Galeri Foto Galeri
Burcu Kara zeytin ağaçlarından ilhamla kendi markasını kuruyor. İşte detaylar...

Uzun yıllardır ailesi de zeytin üreticiliğiyle uğraşan başarılı oyuncu Burcu Kara, çocukluğundan beri içinde büyüdüğü zeytin ağaçlarına olan sevgisini artık profesyonel bir adımla taçlandırıyor.

Eşi yönetmen Fırat Parlak ile her yaz İznik Gölü yamaçlarındaki bahçelerinde vakit geçiren Kara, kimyasal işlem görmemiş ağaçlardan elde edilen soğuk sıkım zeytinyağı üretimini benimsedi. Bu tutkusu doğrultusunda kendi zeytinyağı markasını kurma hazırlığında olan Kara, ilk hasattan elde ettiği özel üretim zeytinyağını yakın dostu Seda Sayan’a da tattırdı.

HEM GENETİK HEM DE RUHSAL BİR MİRAS

Güzel oyuncu, zeytin ağaçlarına olan bağlılığını şu sözlerle anlattı:

“Bu benim için genetik bir miras ama ruhen de çok seviyorum. Zeytin ağaçlarının arasında kendimi çok mutlu hissediyorum. Onları kesmek yerine dikerek çoğaltmak istiyorum. Çünkü bu çok kadim bir ağaç; yüzlerce yıldır her kültürde yeri var. Yaprağından, zeytininden, çekirdeğinden bile şifa bulunuyor. Hayatımda zeytin ağacını daha da çoğaltarak var etmek istiyorum. Ağaçlarıma çok bağlıyım.”

