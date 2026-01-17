  • Video Galeri Foto Galeri
Burcu Esmersoy'un yağmur önlemi

Burcu Esmersoy, İstinyePark'da objektiflere takıldı.

 Burcu Esmersoy'un yağmur önlemi

Markalar Sokağı'nda bulunan Beymen mağazasından alışveriş yapan Esmersoy, dışarıda kendisini bekleyen muhabirleri fark edince alışveriş turuna ara vererek mağazadan dışarı çıktı. "Arkadaşlar hava bugün yağmurlu ve rüzgarlı, sizi soğukta bekletmek istemiyorum. Fotoğraf çekmek isterseniz buyrun, ben sonra alışverişime devam ederim." diyerek objektiflere poz verdi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet ettikten sonra teşekkür eden Esmersoy, mağazaya girerek alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.

