Buray'dan aşk itirafı!

Buray, Sevgililer Günü'nde Kıbrıs Acapulco Resort Hotel'de izleyici karşısına çıktı.

Yurt dışı tatilleriyle konuşulan şarkıcı, "Çok konser veriyoruz. Nabzı düşürmek için bir dönem lazım. Ocak ayında gezi planladık. Türkiye'den en uzak yer neresi varsa oraya gittik. Yeni Zelanda ve Fiji'ye gittik. Gittiğim 82 ülke oldu. Hedef 196.. Barış Manço 120'leri görmüş, onun rekorunu kırmak istiyorum. Gezi ekibinin enerjisi yüksek adrenalini yüksek. Enteresan şeyler yapıyoruz. Bu gittiğimizde uçaktan paraşütle atladık. Kafessiz köpek balıklarıyla daldık" dedi. 14 Şubat'la ilgili şarkıcı, "Bu işler kısmet. Bu sene inancım var, hissediyorum aşkı bulacağım. Fallar da öyle diyor. Biraz da aşk emek ve zaman ister. Eve gelmeyen adamı kim ister? Evde olmam lazım. Uzun süredir düzgün ilişkim olmadı. O hissi özledim" dedi.

ELEŞTİRMEYE GEREK YOK
50 milyonluk arabayla görüntülenen ve arkadaşının olduğunu belirten şarkıcı, "Pahalı zevkleriniz var mı?" sorusuna, "Biriktirdiğim bütçeleri seyahate ayırıyorum. Pahalı zevkim yok denecek kadar az. 82 ülkeden öğrendiğiniz bilgi, size ilham veriyor" yanıtını verdi.

Beren Saat'in 'CapitaliZoo' şarkısının gündem olmasına Buray, "Bence şarkı söylemek özgürlüktür. İyi kötü hiç farketmez. Şarkı söylemek duygu aktarımı, içinden gelmiş. Müzik yapmak bu dönemde kolaylaştı. Eleştirmeye hiç gerek yok" dedi.

