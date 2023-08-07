Buranın çölden farkı yok  

Kıbrıs'taki nem oranın yüksek olması nedeniyle sahnede 3 kez gömlek değiştiren Kaya, "Çölün ortasında konser vermeyi hep merak ederdim nasıl olur diye. Burası deniz kenarı ama çölden farkı yok." derken şarkıcı, kendisini dinlemeye gelen ön masadaki otel misafirlerine de kendi vantilatörünü vererek serinlemelerini sağladı.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Serkan Kaya, kendine has tarzı ve şarkıları ile izleyiciden tam not aldı. Sahne sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, " Bugün dünya Sivas'lılar günü, buradan tüm Sivas'lı hemşerilerime selam gönderiyorum. Günümüz kutlu olsun. İnşallah 4 Eylülde de Sivas Kongresi kutlamaları için halkımız ile bulaşacağız." dedi.

YAŞARKEN HATIRLANMALI İNSAN

Geçtiğimiz yıllarda vefat eden şarkıcı İbrahim Erkal'ın albümünde Dönemem adlı eseri seslendiren Serkan Kaya'ya yeni projelerini soran muhabirlere "Yakın zamanda Sevgili İbrahim Erkal'ın vefa albümü çıktı. Orada güzel bir şarkı okudum. Aynı zamanda Müslüm Gürses, Azer Bülbül ve Selami Şahin gibi büyük isimlerinde yakında çıkacak olan vefa albümlerinde de birer şarkı okuyacağım. Bu benim için gurur verici bir durum. Bahar ayların da da kendi albümü mü çıkaracağım. Şuan 7 şarkı hazır. 4 veya 5 şarkı daha hazırlanıyor." şeklinde konuştu. Basın mensuplarının "İlerleyen yıllarda sizinde bir vefa albümünüzün çıkmasını istermisiniz." sorusuna "Aslında güzel bir konuya değindiniz. Aslında insanların sağlığında değerinin bilinmesi gerekiyor. Bir Müslüm Gürses bir daha dünyaya gelmeyecek. Bir İbrahim Erkal, İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, Selami Şahin gibi birçok üstadımıza örnek verebiliriz. İnsanlar bir daha dünyaya gelmeyecekler. Benzerleri olmayacak. Çünkü bir şeyin benzeri olmaz. Kendine münasır insanlar, kendi şarkılarımız var, kendimize göre duygularımız, yorumlarımız var. İleride böyle hatırlanmayı ben de çok arzu ederim. Hayat bu ne olacağı belli olmaz. Bir gün Azrail'de bizim kapımızı çalabilir. İnşallah bizim büyüklerimize gösterdiğimiz saygıyı, küçüklerimizde bizlere gösterir." cevabını verdi.

350 BİN DEĞİL, 500 BİN

Geçtiğimiz temmuz ayında verdiği Karadeniz Ereğlisi bölgesinde verdiğini konsere 350 bin kişilik katılım olduğundan bahseden Kaya, "Ben geçen konser için 350 bin kişinin katıldığını söylemiştim ama öyle değilmiş. Belediyenin yaptığı metrekare ölçümüne göre 500 bin kişilik bir katılım olmuş. Yani o gün birde fırtına vardı. Ona rağmen bu kadar insan geldi. Fırtına olmasa sayı 1 milyonu bulurdu."

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