Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in çocukları Karan 5'inci yaşına girdi

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, ilk çocukları Karan için doğum günü partisi düzenledi.



Çiftin oğulları beş yaşıa girdi.



Terminatör konseptli doğum gününde ikili, oğulları Karan ve Kerem ile poz verdi.



Çift, doğum gününden renkli anları paylaştı. İkiliye beğeni yağdı.

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