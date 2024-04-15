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Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in çocukları Karan 5'inci yaşına girdi

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in çocukları Karan 5'inci yaşına girdi. İşte detaylar...

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in çocukları Karan 5'inci yaşına girdi

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, ilk çocukları Karan için doğum günü partisi düzenledi.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in çocukları Karan 5'inci yaşına girdi
Çiftin oğulları beş yaşıa girdi.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in çocukları Karan 5'inci yaşına girdi
Terminatör konseptli doğum gününde ikili, oğulları Karan ve Kerem ile poz verdi.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in çocukları Karan 5'inci yaşına girdi
Çift, doğum gününden renkli anları paylaştı. İkiliye beğeni yağdı. 

 

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