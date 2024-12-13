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Burak Dakak'tan Leyla Tanlar'a aşk dolu doğum günü kutlaması

Ünlü oyuncu Burak Dakak'tan Leyla Tanlar'a aşk dolu doğum günü kutlaması. İşte detaylar...

Burak Dakak'tan Leyla Tanlar'a aşk dolu doğum günü kutlaması

Burak Dakak, sevgilisi Leyla Tanar'ın (27) doğum gününü kutladı.

Burak Dakak'tan Leyla Tanlar'a aşk dolu doğum günü kutlaması
Oyuncu, Instagram'dan sevgilisiyle fotoğraflarını paylaştı.

Burak Dakak'tan Leyla Tanlar'a aşk dolu doğum günü kutlaması
Dakak'ın romantik doğum günü mesajı beğeni topladı.

Burak Dakak'tan Leyla Tanlar'a aşk dolu doğum günü kutlaması
Oyuncu, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Burak Dakak'tan Leyla Tanlar'a aşk dolu doğum günü kutlaması
Dakak karelere, "En büyük şansım… yeni yaşında da yine böyle hayalini kurduğumuz anlar anılar biriktirelim beraber gittiğimiz her yerde...

Burak Dakak'tan Leyla Tanlar'a aşk dolu doğum günü kutlaması
İyi ki doğdun canım sevgilim" notunu düştü.

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