Bülent Ortaçgil ‘Kadın Sesi Değmiş Şarkılar’ ile Harbiye’deydi

Şarkı yazarı ve yorumcu Bülent Ortaçgil, “Kadın Sesi Değişmiş Şarkılar” projesinin açılışını 50. Sanat Yılı için yayınladığı “Elli” ve “Hangisi Hayat” şarkıları ile solo olarak yaptı. Ortaçgil, Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde kapalı gişe verdiği konsere ünlü sanatçılar Erkan Oğur, Cem Aksel, Bakir Duyarlar, Barlas Tan Özemek ve Erdal Akyol’dan oluşan grubu ile çıktı.

SENA ŞENER İLK KONUK OLDU

“Kadın Sesi Değişmiş Şarkılar” konserinde Bülent Ortaçgil’in sahnedeki ilk konuğu genç sanatçı Sena Şener oldu. Şener, artık klasikleşen “Kimseye Anlatmadım”, “Yonca”, ve “Seninle Buluşmak” şarkılarını seslendirdi.

Jehan Barbur, ikinci konuk olarak sahneye çıktığı konserde “Eylül Akşamı”, “Dalyan Deltası”, ve “Şarkılarım Senindir” şarkılarını yorumladı. Ardından Bülent Ortaçgil’e eşlik eden Melike Şahin artık birer klasik olan “Değirmenler”, “Bozburun” ve Sensiz Olmaz”ı seslendirdi. Konserin ikinci yarısında sahneye çıkan Ceylan Ertem, usta sanatçı Ortaçgil ile “Aşk Var”, “Normal”, Bu Su Hiç Durmaz” şarkılarını söyleyerek alkışları topladı.

KAPANIŞ ZUHAL OLCAY’DAN

Konserde Bülent Ortaçgil’in son konuğu ise ünlü sanatçı Zuhal Olcay oldu. Şarkılarından önce konuşan Zuhal Olcay, “Bülent Ortaçgil hem çok değerli bir müzisyen hem de benim eski bir dostum. Kendisi ile 10 yıl boyunca çok özel konserler verdik. Şimdi bu konserde yeniden Ortaçgil ile onun güzel şarkılarını söylediğim için çok mutluyum” diyerek duygularını dile getirdi.

Olcay, konserde müthiş yorumuyla “Yağmur”, “Beni Kategorize Etme” şarkılarını söyledi. Son olarak birlikte sahneye çıkan Sena Şener, Jehan Barbur, Melike Şahin, Ceylan Ertem ve Zuhal Olcay, Bülent Ortaçgil ile “Benimle Oynar mısın”ı seslendirerek konserin kapanışını yaptılar. İzleyicilerden coşkulu alkış alan “Kadın Sesi Değmiş Şarkılar” projesi yaz boyu farkı şehirlerde devam edecek.

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