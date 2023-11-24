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Bülent Ersoy yeşillendi! Kombiniyle dikkat çekti!

Bülent Ersoy yeşillendi! Kombiniyle dikkat çekti! İşte detaylar...

Bülent Ersoy yeşillendi! Kombiniyle dikkat çekti!

 

 

 

Snob Magazin'in özel haberine göre; Bülent Ersoy, Nişantaşı'nda objektiflere takılBülent Ersoy yeşillendi! Kombiniyle dikkat çekti!

Modacısı Tolga Çam'a provaya gelen Diva, yeşil kombiniyle dikkat çekti.

 Bülent Ersoy yeşillendi! Kombiniyle dikkat çekti!

Ersoy, çevredeki vatandaşların sevgisiyle karşılaştı.

Bülent Ersoy yeşillendi! Kombiniyle dikkat çekti!
Diva, "Provaya geldim. 25 Kasım'da Eskişehir'de olacağım. Son provaya geldim. Porvalar çok uzun sürüyor" derken araya giren

 Bülent Ersoy yeşillendi! Kombiniyle dikkat çekti!

Tolga Çam, "Neşeli geçiyor" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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