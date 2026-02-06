  • Video Galeri Foto Galeri
Bülent Ersoy'un Girne çıkarması

Bülent Ersoy, KKTC Turizm ve Başarı Ödülleri için geldiği Kuzey Kıbrıs’ta Girne’nin en prestijli adreslerinden Les Ambassadeurs Hotel’de görüntülendi.

7 Şubat’ta düzenlenecek ödül töreni öncesinde keyifli anlar yaşayan Ersoy, otelin balık restoranı Shell Wi’yi tercih ederek deniz ürünlerinden oluşan özel bir menüyle lezzet molası verdi.

Girne’nin seçkin gastronomi durakları arasında yer alan Shell Wi, sunduğu taze balık ve deniz mahsulleriyle öne çıkarken, Bülent Ersoy’un bu tercihi mekânın elit konuk profiline bir kez daha dikkat çekti.

Sanat dünyasının güçlü ismini ağırlayan Les Ambassadeurs Hotel, ödül töreni için adaya gelen ünlü konukların da buluşma noktası olmaya devam ediyor.

Diva’nın Girne ziyareti, ödül gecesi öncesinde magazin gündemine renk kattı.

