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Bülent Ersoy plaka için verdiği parayla şok etti!

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, aracının plakasına verdiği parayla şok etti. İşte detaylar...

Bülent Ersoy plaka için verdiği parayla şok etti!

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Bülent Ersoy, 3.5 milyon liraya aldığı ve içini 2 milyon liraya modifiye ettirdiği yüksek tavanlı Vito aracına sonu ‘777’ olan özel bir plaka taktırmak istiyormuş.

Bülent Ersoy plaka için verdiği parayla şok etti!
Şans getirdiğine inanılan ‘777’ rakamını plakasında taşımak isteyen Ersoy’un bu uğurda 1 milyon lira gibi yüksek bir meblağı gözden çıkardığı konuşuluyor.

Bülent Ersoy plaka için verdiği parayla şok etti!

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