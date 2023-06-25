Bülent Ersoy plaka için verdiği parayla şok etti!

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Bülent Ersoy, 3.5 milyon liraya aldığı ve içini 2 milyon liraya modifiye ettirdiği yüksek tavanlı Vito aracına sonu ‘777’ olan özel bir plaka taktırmak istiyormuş.



Şans getirdiğine inanılan ‘777’ rakamını plakasında taşımak isteyen Ersoy’un bu uğurda 1 milyon lira gibi yüksek bir meblağı gözden çıkardığı konuşuluyor.

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