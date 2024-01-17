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Bülent Ersoy'dan yeni Zeki Müren açıklaması! İtirafıyla şok etti

Bülent Ersoy'dan yeni Zeki Müren açıklaması! İşte detaylar...

Bülent Ersoy'dan yeni Zeki Müren açıklaması! İtirafıyla şok etti

Bülent Ersoy, Zeki Müren'in acımasız ve kıskanç biri olduğunu söyleyerek yaptığı açıklama gündem olmuştu.

Bülent Ersoy'dan yeni Zeki Müren açıklaması! İtirafıyla şok etti
Ersoy, TV8'de ekrana gelen Demet Akalın ve Jess Molho'nun programına konuk oldu.

Bülent Ersoy'dan yeni Zeki Müren açıklaması! İtirafıyla şok etti
Diva, "Zeki beycim çok kıskançtı ve haplarını almadı, intihar etti dedim... Onun için öldü zaten kestirmeden intihar etti o bunun kimse aksini söyleyemez. 38 tane hap, her gün, rakam değişebilir..." deyince herkesi şoke etti. Ersoy, "Kendisini en son öldüğünde gördüm hemen İzmir'e gittim morgtaydı, çıkarttırdım. Oya'yı da öyle görmüştüm. Sakalları uzamış, sakallarında pamuklar vardı. Halbuki onu bir yağla güzel temizleselerdi iyi olurdu. Onun iki yanağına dokundum 'bana hakkını helal et' dedim. Ama ben ona hiçbir zaman terbiyesizlik yapmadım..."

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