 Buket Aydın'ın AVM tarzı!

Buket Aydın, geçtiğimiz günlerde Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı.

Akşam saatlerinde geldiği Zorlu AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan başarılı sunucu, neşeli ve sempatik halleri ile beğeni topladı. Şıklığından ödün vermeyen güzel sunucu " akşam ki program öncesi yemek molası vermeye geldim" açıklamalarında bulundu.

