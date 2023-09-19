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Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman’ı buluşturan ‘Cırcır Böcekleri İtler ve Biz’ prömiyerini yaptı

Başarılı oyuncular Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman’ı yeniden birlikte tiyatro sahnesine çıkartan Sam Shepard’ın ‘True West’ oyununa Mert Öner’in yönetmenliğiyle yepyeni bir bakış açısı getiren ‘Cırcır Böcekleri İtler ve Biz’ oyunu dün akşam Zorlu PSM’de prömiyerini gerçekleştirdi. Oyun, hem duygusal anları hem de kahkahaya boğan sahneleriyle beğenileri toplarken dakikalarca ayakta alkışlandı.

Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman’ı buluşturan ‘Cırcır Böcekleri İtler ve Biz’ prömiyerini yaptı

Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman’ın yenilikçi yaklaşımlarla projeler üretmek için kurdukları Art 12’nin ilk projesi olan ‘Cırcır Böcekleri İtler ve Biz’ oyunu dün ilk kez seyirci ile buluştu. Aylardır çalışmaları süren tek perdelik oyunda iki kardeşe hayat veren Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman’a Burak Sarımola ve Ayşe Lebriz Berkem eşlik ediyor. 

Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman’ı buluşturan ‘Cırcır Böcekleri İtler ve Biz’ prömiyerini yaptı

 Biri kentli, eğitimli bir senarist diğeri ormanlara sığınan, özgür ruhlu bir hırsız olan iki kardeşin birbirlerini keşfetme ve birbirlerine dönüşme hikayesini konu alan oyun, prömiyerin ardından 8 Ekim’de Zorlu PSM’de, 14 Ekim’de CKM’de ve 21 Ekim’de Fişekhane’de yeniden tiyatroseverler ile buluşacak.

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