Buğra Gülsoy’un eski eşi Nilüfer Gürbüz bakın hangi ünlü ismin eski sevgilisiyle yeni aşka yelken açtı?

Snob Magazin'in haberine göre; Nilüfer Gürbüz ile Buğra Gülsoy, beş yıllık evliliklerini bir sene önce bitirmişti.

Çiftin, Cem adında bir çocuğu bulunuyor.

Gürbüz, Okan Bayülgen'in eski eşi Şirin Ediger'le bir dönem sevgili olan Bahadır Gürceer ile yelken açtı.

Gürbüz, sevgilisiyle tatile çıktı.

O anları Instagram'dan kareleri paylaşarak beyaz kalp emojisi koydu.

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