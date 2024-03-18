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Buğra Gülsoy’un eski eşi Nilüfer Gürbüz bakın hangi ünlü ismin eski sevgilisiyle yeni aşka yelken açtı?

Buğra Gülsoy’un eski eşi Nilüfer Gürbüz bakın hangi ünlü ismin eski sevgilisiyle yeni aşka yelken açtı? İşte detaylar...

Buğra Gülsoy’un eski eşi Nilüfer Gürbüz bakın hangi ünlü ismin eski sevgilisiyle yeni aşka yelken açtı?

Snob Magazin'in haberine göre; Nilüfer Gürbüz ile Buğra Gülsoy, beş yıllık evliliklerini bir sene önce bitirmişti.

Buğra Gülsoy’un eski eşi Nilüfer Gürbüz bakın hangi ünlü ismin eski sevgilisiyle yeni aşka yelken açtı?

Çiftin, Cem adında bir çocuğu bulunuyor.

Buğra Gülsoy’un eski eşi Nilüfer Gürbüz bakın hangi ünlü ismin eski sevgilisiyle yeni aşka yelken açtı?

Gürbüz, Okan Bayülgen'in eski eşi Şirin Ediger'le bir dönem sevgili olan Bahadır Gürceer ile yelken açtı.

Buğra Gülsoy’un eski eşi Nilüfer Gürbüz bakın hangi ünlü ismin eski sevgilisiyle yeni aşka yelken açtı?

Gürbüz, sevgilisiyle tatile çıktı.

Buğra Gülsoy’un eski eşi Nilüfer Gürbüz bakın hangi ünlü ismin eski sevgilisiyle yeni aşka yelken açtı?

O anları Instagram'dan kareleri paylaşarak beyaz kalp emojisi koydu.

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