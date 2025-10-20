  • Video Galeri Foto Galeri
Boşanmadan sonra ortaya çıkan gerçek! Ebru Gündeş eşi Murat Özdemir'in aşk mesajlarını mı yakaladı?

1.5 yıl evli kalan Ebru Gündeş ile Murat Özdemir'in evliliği, ihanet yüzünden bittiği iddia edildi. Gündeş, eşini ünlü şarkıcıyla mesajlaşırken yakaladı. İşte detaylar...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Ebru Gündeş ile Murat Özdemir'in boşanmasının ardından detaylar ortaya çıkmaya başladı. 1.5 yıldır birlikte olduğu ve geçtiğimiz günlerde boşanan çiftin, ihanet yüzünden ayrıldığı söyleniyor.

Gündeş, iş insanı eşi Murat Özdemir'in şarkıcı Elif Buse Doğan ile mesajlarını yakaladıktan sonra mahkemeye koştuğu iddia edildi. Mesajlardan sonra Gündeş'in hemen boşanma davası açarak, evliliğini sonlandırdı. Özdemir'in de boşanmanın ardından mesajlaştığı Elif Buse Doğan'ın sahne aldığı Kuruçeşme'deki mekana gittiği öğrenildi.

Özdemir ve Doğan'ın yaklaşık bir aydır Kuruçeşme'de bir otelde kaldığı da söyleniyor.

 

