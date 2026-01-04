Boşanma kararı alan Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan barıştı!

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, 3.5 aylık evliliklerinde krizi çözdü. Çift, geçtiğimiz günlerde boşanma kararı almıştı.



İkilinin barıştığı ortaya çıktı. Erbil, Instagram'dan açtığı videoda Ceylan'la barıştığını söyledi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.