Boşanma kararı alan Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan barıştı!

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, 3.5 aylık evliliklerinde krizi çözdü. Çift, geçtiğimiz günlerde boşanma kararı almıştı.

İkilinin barıştığı ortaya çıktı. Erbil, Instagram'dan açtığı videoda Ceylan'la barıştığını söyledi.

