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Bodrum'da sergi açılışı

Bodrum'da sergi açılışı

Bodrum'da sergi açılışı

Ekrem Yalçındağ'ın yeni dönem çalışmalarını bir araya getiren 'New Paintings' başlıklı kişisel sergisi sanatseverlerle buluştu.

Bodrum'da sergi açılışı
Arzu ve Dursun Gündoğdu'nun ev sahipliğinde ZAI Bodrum'da açılan sergi yoğun ilgi gördü.

Bodrum'da sergi açılışı
DG Art Gallery & Project organizasyonuyla gerçekleşen etkinliğe Sinan Engin ile Mithat Erdem gibi, cemiyet, iş, sanat ve spor dünyasından isimler katıldı.

Bodrum'da sergi açılışı
Doğa, hafıza, ritim ve tekrar kavramları etrafında şekillenen eserlerinde sanatçı; çizgisel örgüler, organik formlar ve katmanlı yüzeyler aracılığıyla izleyiciyi hem fiziksel hem de zihinsel bir deneyime davet ediyor.

Bodrum'da sergi açılışı
Bodrum'da sergi 5 Temmuz'a kadar ziyarete açık olacak.

Bodrum'da sergi açılışı

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