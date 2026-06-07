Bodrum'da sergi açılışı

Ekrem Yalçındağ'ın yeni dönem çalışmalarını bir araya getiren 'New Paintings' başlıklı kişisel sergisi sanatseverlerle buluştu.



Arzu ve Dursun Gündoğdu'nun ev sahipliğinde ZAI Bodrum'da açılan sergi yoğun ilgi gördü.



DG Art Gallery & Project organizasyonuyla gerçekleşen etkinliğe Sinan Engin ile Mithat Erdem gibi, cemiyet, iş, sanat ve spor dünyasından isimler katıldı.



Doğa, hafıza, ritim ve tekrar kavramları etrafında şekillenen eserlerinde sanatçı; çizgisel örgüler, organik formlar ve katmanlı yüzeyler aracılığıyla izleyiciyi hem fiziksel hem de zihinsel bir deneyime davet ediyor.



Bodrum'da sergi 5 Temmuz'a kadar ziyarete açık olacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.