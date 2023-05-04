Bodrum'da rüya gibi bir düğün

Bodrum Yalıkavak'ta tarihin modernize edildiği Ruins Bodrum, olağanüstü taş binası, deniz ve doğa manzarasıyla hayallerdeki düğün gününü unutulmaz anlara dönüştürüyor.

250 kişi kapasitesi ile şıklığı ve zerafeti, antik görünümlü taş binası ve damaklarda unutulmaz tatlar bırakan enfes lezzetleri ile hayallerinizi bir adım öteye taşıyor.

Ruins Bodrum, modern m imarisi ile gün batımında romantik kokteyl alanı başta olmak üzere, havuz başı yemek alanı, deniz kenari nikah seremonisi ve özel taş binası ile adeta rüya gibi bir düğün sunuyor.

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