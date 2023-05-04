  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Bodrum'da rüya gibi bir düğün

Bodrum Yalıkavak'ta tarihin modernize edildiği Ruins Bodrum, özel taş binası ile adeta rüya gibi bir düğün sunuyor.

Bodrum'da rüya gibi bir düğün

Bodrum Yalıkavak'ta tarihin modernize edildiği Ruins Bodrum, olağanüstü taş binası, deniz ve doğa manzarasıyla hayallerdeki düğün gününü unutulmaz anlara dönüştürüyor.

Bodrum'da rüya gibi bir düğün

250 kişi kapasitesi ile şıklığı ve zerafeti, antik görünümlü taş binası ve damaklarda unutulmaz tatlar bırakan enfes lezzetleri ile hayallerinizi bir adım öteye taşıyor.

 

Ruins Bodrum, modern m Bodrum'da rüya gibi bir düğünimarisi ile gün batımında romantik kokteyl alanı başta olmak üzere, havuz başı yemek alanı, deniz kenari nikah seremonisi ve özel taş binası ile adeta rüya gibi bir düğün sunuyor.

Bodrum'da rüya gibi bir düğün

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Özdilek’in iki oteli 6. kez “Best Of Wyndham Grand” ödülünün sahibi oldu
  Mekan

Özdilek’in iki oteli 6. kez “Best Of Wyndham Grand” ödülünün sahibi oldu

Doğanın kapıları Göcek'te açılıyor
  Mekan

Doğanın kapıları Göcek'te açılıyor

Mett Hotel & Beach Resort Bodrum, dünya çapında ünlü Türk markalarını misafirleri ile buluşturmak için sabırsızlanıyor
  Mekan

Mett Hotel & Beach Resort Bodrum, dünya çapında ünlü Türk markalarını misafirleri ile buluşturmak için sabırsızlanıyor

Ataköy’de kapılarını açan Romu Ristorante’de İtalyan geleneğinin tadına bakın!
  Mekan

Ataköy’de kapılarını açan Romu Ristorante’de İtalyan geleneğinin tadına bakın!

Folie Restaurant&Sea Zarafet Ve Eğlenceyi Yeniden Enfes Mutfak Deneyimleri İle Birleştirmeye Hazırlanıyor
  Mekan

Folie Restaurant&Sea Zarafet Ve Eğlenceyi Yeniden Enfes Mutfak Deneyimleri İle Birleştirmeye Hazırlanıyor

Argos in Cappadocia Baharı Sanatın İyileştirici Gücü ile Kucaklıyor
  Mekan

Argos in Cappadocia Baharı Sanatın İyileştirici Gücü ile Kucaklıyor