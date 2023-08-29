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Birkan Sokullu ile Eda Gürkaynak akşam yürüyüşünde görüntülendiler

Birkan Sokullu ile Eda Gürkaynak akşam yürüyüşünde görüntülendiler. İşte detaylar...

Birkan Sokullu ile Eda Gürkaynak akşam yürüyüşünde görüntülendiler

Birkan Sokullu ve sevgilisi Eda Gürkaynak, geçtiğimiz gün Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi.

Birkan Sokullu ile Eda Gürkaynak akşam yürüyüşünde görüntülendiler
Akşam yürüyüşüne çıkan çift, yaklaşık 10 km. yürüdü. Basın mensuplarını gören Sokullu, "İyi günler.

Birkan Sokullu ile Eda Gürkaynak akşam yürüyüşünde görüntülendiler
Kolay gelsin arkadaşlar" dedikten sonra sevgilisiyle beraber yürüyüşlerine devam etti.

Birkan Sokullu ile Eda Gürkaynak akşam yürüyüşünde görüntülendiler

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