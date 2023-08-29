Birkan Sokullu ile Eda Gürkaynak akşam yürüyüşünde görüntülendiler

Birkan Sokullu ve sevgilisi Eda Gürkaynak, geçtiğimiz gün Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi.



Akşam yürüyüşüne çıkan çift, yaklaşık 10 km. yürüdü. Basın mensuplarını gören Sokullu, "İyi günler.



Kolay gelsin arkadaşlar" dedikten sonra sevgilisiyle beraber yürüyüşlerine devam etti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.