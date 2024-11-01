 Bir dönem eşi Hakan Baş'la evliliğinde kriz olan Bensu Soral, o süreci nasıl atlattıklarını ilk kez anlattı!

Snob Magazin'in haberine göre; Bensu Soral, Nişantaşı Citys'te görüntülendi.



Oyuncu, "Bir film heyecanımız vardı. Küçük bir tatil yaptım. Şimdi buralardayım" dedi. Çok sık projelerde yer almayan Soral, "Hep öyleydim. İş bittikten sonra 1-2 sene dinleniyorum. Hayatı kaçırmak istemiyorum. Yine aynısını yaptım. Setteyken sadece uyumaya vaktiniz oluyor. Çok bayıldığım iş olursa çalışırım. Projeleri okuyorum" dedi.

Yedi yıldır Hakan Baş'la evli olan oyuncu, "Bir dönem problem yaşamıştınız. Toplamda 10 yıldır birliktesiniz" sözlerine, "Çıkan haberler uzun sürdü. Aramızın kötü olduğu çok kısa bir an vardı. Haberler uzadı. Her evlilikte olabilecek şeylerdi. Belki de iyi ki yaşadık, şimdi kıymetimizi daha çok biliyoruz. Beraber güzel vakit geçiriyorsanız ilişki neden bitsin?" ifadelerini kullandı.

Eşi Hakan Baş'ın rahatsızlığıyla ilgili Soral, "Doğuştan rahatsızlığı vardı. Çok şükür iyi. Çok kötü iki sene geçirdim. Bende de ona bir şey olacak diye korku oldu" diye konuştu.

Çocukla ilgili sorulara oyuncu, "Bu işler kısmet. Bakalım hayırlısı" dedi.

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