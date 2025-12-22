 Bir Cinayet Gecesi'nin çekimleri başladı  

Yönetmen Metin Kuru, ‘Bir Cinayet Gecesi’ ile kadına şiddetin nezaket maskesini deşifre ediyor.



Ünlü yönetmen Metin Kuru, yeni filminin çekimlerine Kadıköy’de başladı.

Kadına şiddetin ele alındığı filmde Suat Güzey, Makbule Meyzinoğlu, Tuğba Erman ve Duygu Kocabıyık başrolü paylaşıyor.



Senaryosunu Metin Kuru’nun yazdığı ‘Bir Cinayet Gecesi eğitimli toplumlarda, kadına şiddetin dışarıdan görülmediğinde kabul edilebilirliğinin kolaylaşmasını, suçlunun sosyal profiline göre şiddetin mazur görülme biçimi ve sosyal çevrenin suskunluğunun rolünü sorguluyor.

İstanbul’un uğrak noktalarından Kadıköy’de küçük bir mahallede, “kibar” görünümlü ilişkilerin altında gizlenen gerçekliği gergin bir kurguyla açığa çıkaran film, Ece’nin bedenindeki morluklardan başlayıp, Cem’in narsistik duygu durumuyla giderek artan şiddetine uzanan ve Ece’nin bıçaklanmasına tanık olan Efsun’un, olayın merkezine dalıp kahramana dönüştüğü bir hikâyenin peşine düşüyor.

İzleyiciyi görgü normlarının “kabul edilebilirliği” üzerine zorlu bir yüzleşmeye davet eden film romantik bir sonbahar sabahında başlasa da, devamındaki sahnelerde, çevrenin sistematik bir biçimde küçük düşüren normalleştirici açıklamaları, şiddeti meşrulaştıran söylemler ve sessiz kalmaya zorlanan bir şiddet mağduru üzerinden, mağdurun korunma arzusu ve toplumun ihmalkârlığının neden olduğu uç noktanın da altını çiziyor.

Filmin 2026’da seyirciyle buluşması bekleniyor.

