Türkiye’nin köklü spor merkezlerinden Clubsporium; sporu sosyal yaşam ve eğlenceyle bir araya getiren etkinlik serisi CS Talks kapsamında bu ay güzellik dünyasını ağırladı.



Clubsporiumlar İletişim & Pazarlama Müdürü Nazlı Uzunoğlu’nun ev sahipliğinde Batuhan Yeşiltaş’ın sunumuyla gerçekleşen Makeup Masterclass etkinliğinde makyajda doğru bilinen yanlışlar, günlük uygulamalarda hayat kurtaran püf noktaları ve pratik makyaj önerileri üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirildi. Canlı DJ performansı ile başlayan ve mini kokteyl eşliğinde devam eden etkinliğe Şebnem Özinal, Hakan Ürkmez, çok sayıda influencer ve Clubsporium üyeleri yoğun ilgi gösterirken; etkinlik, renkli görüntüler, eğlenceli anlar ve bolca hatıra karesiyle keyifli bir buluşmaya dönüştü.

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