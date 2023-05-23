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Bir Alaçatı klasiği: Limon Köyiçi

Ege sahillerinin havasını şık ambiyansına yansıtan Limon Köyiçi, açıldığı günden bu yana Alaçatı'nın vazgeçilmez mekânları arasında yer alıyor. Kaliteli müzik ve lezzetli yemekleri bir araya getirerek her sezona damgasını vuran Limon Köyiçi, 7. yılında da yaza hazır…

Bir Alaçatı klasiği: Limon Köyiçi

Kaliteli yemek ve iyi müzik anlayışıyla yola çıkan Limon Köyiçi, Alaçatı'nın bir numaralı eğlence mekânı haline gelerek her yaz sezonunu dolu dolu geçiriyor. Misafirlerine unutulmaz akşamlar yaşatan Limon Köyiçi, sıcak ve samimi ortamıyla konuklarından tam not alıyor.

Bir Alaçatı klasiği: Limon Köyiçi

Limon Köyiçi, Alaçatı'nın taşlarıyla örülü mimarisiyle diğer mekânlardan ayrışırken, ünlü isimlerin de her daim ilgisini çekiyor. Mekânın ortaklarından Yasin Becek markanın başarısını ekip çalışmasına bağlayarak şöyle dedi: “Bizi farklı kılan tek şey birbirimize bağlılığımız. Eğlenerek çalışmak bizim en büyük özelliğimiz. Alaçatı’ya değer katan bir markayız.”

Bir Alaçatı klasiği: Limon Köyiçi

Adını bahçesinde bulunan limon ağacından alan Limon Köyiçi her yıl menüsünü geliştirirken dünya lezzetlerinin ve füzyon mutfağının en iyi örneklerini sunuyor. Bu yaz da misafirlerine benzersiz bir deneyim sunmaya hazırlanan Limon Köyiçi'nin mutfağı, Şef Eyüp Gül'e emanet. Eyüp Gül, "Coğrafyamızda otun da deniz mahsullerinin de en iyisi bulunuyor. Bu zenginlikler arasında iyi bir menü oluşturmak bizim için hiç de zor olmadı" diyor.

Bir Alaçatı klasiği: Limon Köyiçi

Pop müzik’ten arabesk’e uzanan geniş yelpazedeki müzik anlayışıyla eğlence dünyasını sınırlamayan Limon Köyiçi’nde müziğe ise DJ Yiğit Özdemir yön veriyor. Lezzetli bir yemeğin güzel bir müzik performansıyla harmanlanması sonucunda 7’den 70’e herkes Limon Köyiçi’nden mutlu şekilde ayrılıyor.

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