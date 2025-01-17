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Big 5 Türkiye’de final heyecanı

Türkiye’nin yeni ‘girl band’ini seçmek üzere sona doğru yaklaşan Big 5 Türkiye’nin ilk final bölümü yayınlandı. Atiye ve Ege Çubukçu’nun konuk jüri olduğu bölümde yarışmacılar, emek dolu performanslarını ve kıyasıya bir heyecanı izleyicilerle paylaştı.

Big 5 Türkiye’de final heyecanı

Türkiye’nin yeni müzik grubunu seçmek için geri sayıma başlayan Big 5 Türkiye final bölümleriyle izleyiciyle buluşmaya başladı. Haftalarca süren kamp döneminde, performanslarıyla final bölümlerine kadar gelebilen 12 yarışmacı, ilk bölümde kıyasıya bir heyecanla yarıştı.

Big 5 Türkiye’de final heyecanı

Tolga Akış, Gülçin Ergül ve Enes Abdulla’nın jüri koltuğunda oturduğu yarışmanın ilk final bölümünde Atiye ve Ege Çubukçu konuk jüri oldu. Yeni doğum yapan Atiye’nin bebeğiyle geldiği yarışmada, ünlü şarkıcının ‘Salla’ şarkısıyla yarışmacılar bölüm performanslarını gerçekleştirdi.

Atiye, “Salla yüksek performanslı bir şarkı ve bu yüzden çok eğlenmelerini istiyorum. Ben Salla’yı sahnede söylerken çok eğlendiğim için umarım onlara da yüksek enerji, motivasyon ve eğlence olur.” dedi. Müzik kariyerine neredeyse bir yarışma programıyla başlayacağını anlatan Ege Çubukçu ise “Ben de 20’li yaşlarımda bir müzik yarışmasına katıldım, yarışmanın yayınlanacağı listeye kadar alındım ama kendi yoluma ilerlemeye karar verdim. Rap yaptığım için çok şans verilmeyeceğini düşünmüştüm ama sizler gerçekten çok şanslısınız” dedi. 

Big 5 Türkiye’de final heyecanı

Final bölümünde 12 yarışmacı arasında en yüksek oyu alarak ilk 5’teki isimler; Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Ayça Dalaklı ve Zeynep Yılmazçelik oldu. YouTube’da yayınlanan bölüm henüz yayına girmeden X platformunda ‘trend topic’ oldu. 

Big 5 Türkiye ikinci ve üçüncü final bölümleri 23 ve 30 Ocak’ta sürpriz jüri üyelerinin katılımıyla gerçekleşecek ve Türkiye’nin aranan müzik grubu belli olacak. Programı kazanan ve Türkiye’nin yeni yıldızları olacak yarışmacılar yeni bir müzik kariyerine açılacak. Profesyonel isimler ve Hypers Music tarafından hazırlanacak olan bu kariyerle, single ve konser gibi önemli adımlarla kendileri için planlanan kariyerde yol almaya başlayacak.

 

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