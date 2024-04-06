Beymen Chocolate’tan yeni bayram çikolataları

Türkiye’nin lüks moda ve yaşam stili destinasyonu Beymen, artizan çikolata markası Beymen Chocolate ile gurme lezzetler sunuyor. “Bean to Bar” konseptiyle, tamamen organik kakao çekirdeklerinden üretilen Beymen Chocolate, Ramazan Bayramı için yeni bir koleksiyon oluşturdu.

Özel tasarımlı şık kutuda sunulan, 36’lı Beymen Chocolate Bayram Özel Koleksiyonu, üç farklı tadı bir araya getiriyor. Krep dantel çikolata, sütlü çikolata kaplı Antep fıstıklı lokum ve bademli Rocher çikolatayla oluşturulan Beymen Chocolate bayram seçkisini hem bayram ziyaretlerinizde sevdiklerinize hem de evdeki konuklarınıza sunmak için tercih edebilirsiniz.

Özel Antik Gold kutu tasarımıyla, yıl boyunca tüm Beymen’lerde satışta olan Beymen Chocolate Madlen Çikolata ise her özel gününüze eşlik edecek sütlü ve bitter çikolata seçkisini Beymen farkıyla sunuyor.

Beymen Chocolate’ın hibiskus ve frambuazlı tropik tatlarıyla kutlamaya değer lezzetler sunan “Celebration” seçkisi ve Türk geleneklerinden ilham alan, badem ezmesi ve Antep fıstığını çikolatayla buluşturan “İstanbul” koleksiyonu da Ramazan Bayramı’nda özel bir tat arayanları bekliyor.

Artizan çikolatalarıyla gastronomi dünyasına farklı lezzetler katan Beymen Chocolate’ın zamansız koleksiyonları, özel ambalajlarıyla Beymen Zorlu Center’da ve Beymen.com’da satışta.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.