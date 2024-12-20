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Berrin Ak’tan Tersane İstanbul’da özel çay saati daveti

İş insanı Berrin Ak, Tershane İstanbul’da kapılarını açan yeni markası Halcyon Days’te geçtiğimiz gün özel bir çay saati daveti gerçekleştirdi. Etkinlik, cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Çay saati için özel olarak hazırlanan tatlar ve ünlü şef Eric Lanlard’ın kendine özgü sunumları, konuklardan tam not aldı.

Berrin Ak’tan Tersane İstanbul’da özel çay saati daveti

Berrin Ak, İngiltere’de birçok prestijli markanın çay saatlerini düzenleyen dünyaca ünlü Fransız pasta şefi Eric Lanlard ile unutulmaz bir çay saati etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Berrin Ak’tan Tersane İstanbul’da özel çay saati daveti

Etkinlik, Halcyon Days’in zarif atmosferi, özel çay saati menüsü ve eşsiz lezzet deneyimiyle seçkin davetlilerden tam not aldı. Davetli ilgili konuşma yapan Berrin Ak: “Eric Lanlard gibi dünya çapında tanınmış bir isimle çalışmak büyük bir onur. Amacımız, misafirlerimize sadece bir çay saati değil, aynı zamanda bir sanat ve lezzet deneyimi sunmaktı.” dedi. 

Berrin Ak’tan Tersane İstanbul’da özel çay saati daveti

GLOBAL BAŞARILARA İMZA ATAN ŞEF ERIC LANLARD 

Fransız donanması için çalıştıktan sonra kariyerine İngiltere’deki ilk üç yıldızlı Michelin restaurantında pastacılık bölümünde devam eden Eric Lanlard, Royal Ascot ve Harrods gibi ünlü mekanların çay saati menülerini tasarladı. Lanlard, Kraliçe Elizabeth’ten Madonna’ya kadar pek çok ünlüye özel pastalar hazırladı.

Berrin Ak’tan Tersane İstanbul’da özel çay saati daveti

Madonna’nın düğün pastası ve Kraliçe Elizabeth’in annesinin 101. yaş günü pastasını da hazırlayan şef, kitapları ve televizyon programlarıyla da adından söz ettiriyor. 

Berrin Ak’tan Tersane İstanbul’da özel çay saati daveti

CEMİYET HAYATINDAN YOĞUN KATILIM 

Bu özel davet, gastronomi dünyasında çay saatinin klasik anlayışını yeniden tanımlarken, zarif atmosferiyle hafızalarda iz bıraktı. Davete katılan isimler arasında; Beyhan Bağış, Begüm Özer, Begüm Tellioğlu, Betül Boy Zafer, Bilge Kuru, Emel Güven Bardız, Feyzan Ersinan, Füsun Kuran, Melis Kaptanoğlu, Melis Özer, Mergün Özer, Müge Onan, Neşe Gönül, Nurdan Akgün, Öznur Yakın, Selda Özkök, Senem Taşkın, Arzu Kayar, Tuğçe Peksayar, Yelda Tiftik, Zerender Turan vardı.

 

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