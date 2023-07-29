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Berrak Tüzünataç ile Çağatay Ulusoy'un olay sahnesi

Berrak Tüzünataç ile Çağatay Ulusoy'dan olay sahne... İşte haberin detayları...

Berrak Tüzünataç ile Çağatay Ulusoy'un olay sahnesi

Snob Magazin'in özel haberine göre; Berrak Tüzünataç ile Çağatay Ulusoy, Terzi dizisinde kamera karşısına geçti.

Berrak Tüzünataç ile Çağatay Ulusoy'un olay sahnesi
Bir dönem sevgili olan Tüzünataç ile Ulsuoy'un ikinci sezondaki sahnesi olay yarattı.

Berrak Tüzünataç ile Çağatay Ulusoy'un olay sahnesi
İkilinin, sevişme sahnesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Berrak Tüzünataç ile Çağatay Ulusoy'un olay sahnesi
Tüzünataç ile Ulusoy'un sevgili olduğu dönem de gündem olmuştu.

 Berrak Tüzünataç ile Çağatay Ulusoy'un olay sahnesi

Berrak Tüzünataç ile Çağatay Ulusoy'un olay sahnesi

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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