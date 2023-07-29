Snob Magazin'in özel haberine göre; Berrak Tüzünataç ile Çağatay Ulusoy, Terzi dizisinde kamera karşısına geçti.



Bir dönem sevgili olan Tüzünataç ile Ulsuoy'un ikinci sezondaki sahnesi olay yarattı.



İkilinin, sevişme sahnesi sosyal medyanın gündemine oturdu.



Tüzünataç ile Ulusoy'un sevgili olduğu dönem de gündem olmuştu.

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