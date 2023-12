Berna Tan güzelliğinin sırrını verdi!

Şarkıcı Berna Tan, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı. Siyah tarzıyla dikkat çeken şarkıcı, "Aykırı ve insanlardan farklı giyinmeyi seviyorum. Çünkü Berna Tan'ı yansıtmaya çalışıyorum. Sanat hayatım dışında tasarımla uğraşıyorum. Kendi tasarımımı yansıtmaya çalışıyorum. Siyah renk asildir. Ben de asilim, kendime yakıştırıyorum" dedi. 'Kına' şarkısıyla yıldızı parlayan Tan, "Kına' ile ilgili hangi şarkı yapıyorsam çok güzel gidiyor. Artık gelin ve damatlarımız Berna Tan'ı kına gecelerin sultanı ilan ettiği için her ay şarkı bekliyorlar. Dört tane albüm bazında şarkı çıkardım" dedi.

KENDİ ŞARKIMLA EVLENECEĞİM

Şarkıcı, "Kına' şarkısından sonra bir de düğün şarkısı yapacağım demiştiniz" sözlerine, "Ben evliliğe karşıydım. Artık kendi kınlalarım ve düğünlerimle kendimi evlendireceğim. Aday henüz yok her an her şey olabilir. Yalnızlık Allah'a mahsus. Sekiz sene oldu. Karar verdim kendi şarkımla evleneceğim. Güzellik ve çirkinlik önemli değil. Kalbinin sakat olmaması gerekiyor. 3.5 sene mutlu evliliğim vardı eşimi kaybettim" diye konuştu.



TİKTOK KAPATILSIN

Bazı ülkelerin TikTok'un yasaklaması üzerine Tan, "Ahlaki bozan çok şey olmaya başladı orada... Orada çok kitlem var ama farklı... TikTok'ta ahlaksız olan şeyleri görmek istemiyorum. Bence kapatılsın" şeklinde konuştu.

DEMET ÖZDEMİR BANA BENZİYOR

Demet Özdemir'e benzetilmesine şarkıcı, "Ben onun büyüyüğüm o yüzden o bana benziyor" dedi. Yüzündeki değişimle ilgili Tan, "Estetiğim yok. Yıllar önce yapmıştım. Sadece ufak dokunuşlarım oluyor. Sporcuyum. Sporu çok seviyorum. Gençliğin ve güzelliğin sebebi bence spor" ifadelerini kullandı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.