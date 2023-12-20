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Berlin Techno Sahnesinin En İyi İkililerinden Schwefelgelb Zorlu PSM’de

Zorlu PSM’nin geçen sezon başlattığı ve elektronik müzik tutkunlarının ilgiyle takip ettiği PSM Loves2Dance serisi yeni sezonda da devam ediyor.

Berlin Techno Sahnesinin En İyi İkililerinden Schwefelgelb Zorlu PSM’de

 

Yüksek enerjili sahne performanslarıyla kendilerinden sıkça söz ettiren, dünyaca ünlü kulüp ve festivallerde dinleyici kitlesini genişletmeyi başaran, Amelie Lens, Boys Noize, Dax J, SPFDJ, VTSS gibi usta isimlerin desteklediği  Berlin çıkışlı prodüktör ikili, canlı performanslarıyla, PSM Loves2Dance serisi kapsamında 2 Şubat’ta Zorlu PSM %100 Studio’yu bir dans pistine çevirecek.

 Berlin Techno Sahnesinin En İyi İkililerinden Schwefelgelb Zorlu PSM’de

PSM Loves2Dance serisi yeni sezonuna, yüksek enerjili sahne performanslarıyla ünlenen, dünyaca ünlü kulüp ve festivallerde yer alan Berlin merkezli techno ikilisi Schwefelgelb  ile devam ediyor. 

2008 yılında çıkardıkları ‘Alt und Neu’ albümleriyle Berlin techno sahnesine hızlı bir giriş yapan, 2017’de çıkardıkları ve içinde ‘Es Zieht Mich’ ve ‘Fokus‘ adlı kültleşen parçalarının bulunduğu ‘Dahinter Das Gesicht’ albümleri dönemin klasiklerinden biri olmayı başaran ikilinin 2 Şubat akşamı Zorlu PSM %100 Studio’da gerçekleştirecekleri unutulmaz performanslarına sayılı günler kaldı. 

 

Techno sahnesinde Under Black Helmet, Parallx, Inhalt Der Nacht, Phase Fatale gibi isimlerle aynı kulvarda anılmanın yanı sıra Amelie Lens, Boys Noize, Dax J, SPFDJ, VTSS gibi usta isimlerin desteklediği prodüktör ikili, techno ve ebm’i harmanladıkları özgün ritimleriyle 2 Şubat akşamı PSM Loves2Dance kapsamında %100 Studio’yu bir dans pistine çevirecek.

PSM Loves2Dance : Schwefelgelb etkinliğinin biletleri passo.com.tr’de.

Bilet Fiyatları:

Ön Satış : 220,00₺

 

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