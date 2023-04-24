Bergen'in senaryosu davalık oldu

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Yazar Sema Kaygusuz ile senarist Yıldız Bayazıt, Bergen isimli filmin senaristi olmadığı halde kendisini öyle tanıtarak mali ve manevi haklarını ihlal ettiği iddiasıyla yapımcı Mine Şengöz ile Orkestra Yapım'a dava açtı. Bergen filminin senaryo yazarının kendilerinin olduğunu belirten Kaygusuz ile Bayazıt, haksız tecavüzün önlenmesini istedi.



Sema Kaygusuz- Yıldız Bayazıt

‘SAHTECİLİK YAPTILAR’

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre, Acıların kadını lakaplı şarkıcı Bergen'in hayatını konu alan Bergen filmi Mart 2022'de vizyona girdi. İddiaya göre yapımcı Mine Şengöz ile Orkestra Yapım Şirketi, Bergen adlı filmin senaristi olmadığı halde kendilerini 'senaryo ve diyalog yazarı' olarak tanıttı. Mine Şengöz ile Orkestra Yapım, sonradan kendilerini filmin senaryo ve diyalog yazarı olarak gösteren sözleşmeleri kendi kendilerine imzalayarak 'özel belgede sahtecilik' suçunu işlediler.



Mine Şengöz ile Orkestra Yapım'ın resmi kayıt ve tescil belgelerinde senaryo ve diyalog yazarı olarak yer almadıkları halde 3. kişilerle imzaladığı bazı sözleşmelerde kendilerini senaristlerden biri olarak yazmasının manevi haklara tecavüz suçunu oluşturduğunun anlatıldığı dilekçede şu ifadelere yer verildi: "Davalı Mine Şengöz, hak etmediği sıfata sahiptir.

Diğer davalı Orkestra Yapım ise, bu sıfatı Mine Şengöz’e bahşetmeye direnmeye devam ederse, suç duyurusunda bulunmamız kaçınılmaz olacaktır. Davalılar, eser sahibi olan müvekkillerin mali ve manevi haklarına tecavüz oluşturmuşlardır. Davalılar, müvekkillerin, eser üzerindeki haklarına birlikte el atmışlardır.



Mine Şengöz

KAR TESPİT EDİLSİN

Davalıların müvekkillerin eser üzerindeki ve eserden doğan haklarına tecavüzünün önlenmesini ve ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Orkestra Yapım tarafından Mine Şengöz'e ödenen kârın tespit edilmesini ve tespit edilecek miktarın müvekkillere ödenmesini talep ediyoruz. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kayıt ve tescil edilen Bergen isimli sinema eserinin senaryo ve diyalog yazarının davalılar olmadığının tespitini istiyoruz."

Hasılat rekoru kırdı

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran’ın üstlendiği Bergen filmi Mart 2022'de vizyona girdi. 80’lerin ünlü yıldızı Bergen’in dramatik hayatını konu alan Film, seyirciden büyük ilgi gördü. Ülkemizde hasılat rekorları kıran ve seyirciden yoğun ilgi gören Bergen, yaklaşık 5 milyon 484 bin kişi tarafından izlendi.

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